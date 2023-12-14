Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

Путин: практически все российские бронемашины получили комплекс РЭБ «Лесочек»

Практически все российские бронемашины комплектуют системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Оснащение российской техники системами РЭБ оценил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Вы знаете: и в системах РЭБ многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия, может быть, даже лучше меня. "Лесочек" — новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется», — сказал он, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько о наращивании поставок беспилотников в российские войска.

Комплекс РБ-333П «Лесочек» предназначен для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств и предотвращения взрывов при проезде военной техники.

В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что российская инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» способна ставить различные минные поля на большом расстоянии.

В августе в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что российская машина разминирования «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку, предназначенную для уничтожения мин с полупроводниковыми элементами.