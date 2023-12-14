Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 14 декабря 2023Наука и техника

Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

Путин: практически все российские бронемашины получили комплекс РЭБ «Лесочек»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Практически все российские бронемашины комплектуют системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Оснащение российской техники системами РЭБ оценил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Вы знаете: и в системах РЭБ многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия, может быть, даже лучше меня. "Лесочек" — новая система, практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Будем наращивать, разумеется», — сказал он, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько о наращивании поставок беспилотников в российские войска.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Комплекс РБ-333П «Лесочек» предназначен для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств и предотвращения взрывов при проезде военной техники.

В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что российская инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» способна ставить различные минные поля на большом расстоянии.

В августе в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что российская машина разминирования «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку, предназначенную для уничтожения мин с полупроводниковыми элементами.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на курицу и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

      Рубль укрепился к доллару

      Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

      Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

      Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

      Стилист Лисовец оценил назначение Гоши Рубчинского главным дизайнером в Yeezy

      Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

      Дания анонсировала новый пакет военной помощи ВСУ

      Президент МОК прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости