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09:37, 17 августа 2023Наука и техника

Российская «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку

«Ростех»: машина разминирования «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку

Фото: Nickel Nitride / Wikimedia Commons

Российская машина разминирования «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку, предназначенную для уничтожения мин с полупроводниковыми элементами. Об этом ТАСС на полях проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Отмечается, что модернизация установки позволит увеличить плотность потока мощности излучаемого сигнала до порядка 10 ватт на квадратный сантиметр на расстоянии 50-80 метров.

«Это повысит вероятность возникновения критических повреждений и выхода из строя как ранее применяемых самодельных взрывных устройств, так и современных СВУ, содержащих в своем составе полупроводниковые электронные элементы», — добавили в холдинге.

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Там сообщили, что изучается вопрос перехода на безредукторный привод опорно-поворотного устройства установки и рассматривается возможность ее оснащения автоматизированным комплексом видеонаблюдения.

В июне в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к микроволновому оружию.

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    Иван Потапов
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