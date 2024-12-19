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21:35, 19 декабря 2024Мир

Швейцария выдвинула кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя ОБСЕ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя ОБСЕ в 2026 году «по просьбе многих государств». Об этом сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

«Министр (иностранных дел — прим. «Ленты.ру») Иньяцио Кассис официально проинформировал действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Мальты Яна Борга, о кандидатуре Швейцарии на пост председателя организации», — говорится в сообщении.

Также указано, что многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат. Кандидатура показывает, что в эти «непростые с геополитической точки зрения времена диалог и сотрудничество являются единственным путем к мирному и устойчивому разрешению кризисов».

Уточняется, что Швейцария хочет взять на себя обязательство сохранять «действенность и инклюзивность» ОБСЕ как платформы для диалога между всеми государствами-участниками.

Ранее стало известно, что спецпредставитель председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Украине Петр Мареш собирается готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО. При этом такие действия со стороны союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ, написали СМИ.

В свою очередь, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил мнение, что ОБСЕ провалилась на Украине в 2015 году, она не приемлет мирные методы урегулирования споров и не имеет права заниматься урегулированием украинского кризиса.

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