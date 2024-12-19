Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:12, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян оценила ответ Путина о помиловании сына Байдена

Симоньян удивилась и обрадовалась ответу Путина о помиловании Байденом сына
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ответ президента России Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера ее удивил и обрадовал. Впечатлениями журналистка поделилась в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце. Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек», — оценила Симоньян.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      В США заявили о продолжении использования F-35 вопреки критике в адрес истребителя

      Симоньян рассказала о возможном отношении Запада к итогам спецоперации на Украине

      Число находящихся в Сирии американских военных раскрыли

      Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов

      Ученые назвали способ усилить эффект кофе

      В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

      Симоньян оценила ответ Путина о помиловании сына Байдена

      Сийярто заявил о начале кампании Украины против Венгрии

      В офисе музыкального издательства «Джем» прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше