Симоньян оценила ответ Путина о помиловании сына Байдена

Симоньян удивилась и обрадовалась ответу Путина о помиловании Байденом сына

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ответ президента России Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера ее удивил и обрадовал. Впечатлениями журналистка поделилась в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце. Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек», — оценила Симоньян.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.