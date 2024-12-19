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23:41, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о возможном отношении Запада к итогам спецоперации на Украине

Симоньян: Запад при любом исходе преподнесет итоги СВО как проигрыш России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что итоги спецоперации на Украине будут подаваться в западных странах при любом ее исходе как проигрыш России. Об этом она рассказала в эфире на телеканале «Россия 1».

Так Симоньян прокомментировала вопрос британского журналиста президента РФ Владимиру Путину. «В чем была суть его вопроса — вы все уже проиграли, задач СВО не достигли. Во-первых, СВО еще не кончилась, во-вторых, каждый день мы читаем новости — это село освобождено, здесь населенный пункт, здесь километры — это так выглядит проигрыш?» — задалась вопросом журналистка.

По словам Маргариты Симоньян, «эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства, они проторивают дорожку нарративам этого государства». Она добавила, что как бы ни закончилась СВО, на Западе это будут подавать так, будто РФ проиграла.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что движет Соединенными Штатами на Украине. По ее мнению, Штаты не могут себе позволить «облажаться по-крупному, особенно после Афганистана». В противном случае, объяснила Симоньян, «они потеряют все».

В ноябре Симоньян сравнила США с героем романа «Унесенные ветром» Реттом Батлером, который богател на войне. Она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию можно было бы изменить в том случае, если бы Батлеру «кто-то сильно дал по морде».

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