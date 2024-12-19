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11:29, 19 декабря 2024Бывший СССР

Украину уличили в желании использовать истребители F-16 для наступления на регион РФ

РИА Новости: Киев может использовать F-16 для наступления на российский регион
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина может использовать истребители F-16 при попытке наступления на российский регион. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели. В этом случае F-16 используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя», — говорится в публикации.

7 декабря стало известно о получении Киевом второй партии истребителей F-16. Информацию об этом подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

В ноябре поставку F-16 на Украину анонсировал премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Он сообщал, что Киеву будут переданы 13 самолетов.

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