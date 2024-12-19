Успехи политики Центробанка в борьбе с ростом цен в России оценили

Эксперт Хандошко: рост ключевой ставки повлияет на инфляцию в РФ в течение года

Эффект от повышения ключевой ставки для борьбы с ростом цен в России проявится в течение года. Так успехи работы Центробанка в комментарии для «Ленты.ру» оценила CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.

По словам эксперта, инфляция в России остается высокой, поскольку денежная масса в экономике продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг. Ранее россияне при увеличении доходов направляли средства на покупку импортных товаров, а сейчас из-за санкций и торговых ограничений переключаются на отечественную продукцию. Чтобы быстро компенсировать дефицит товаров, требуется перестройка цепочек поставок, значительные ресурсы, технологии и время. Пока же производство не успевает за растущими расходами, что усиливает инфляционное давление.

«Банк России старается компенсировать избыточное потребление с помощью повышения ключевой ставки. Высокая ставка делает кредиты дороже, что снижает доступность заемных средств как для граждан, так и для бизнеса. Это как раз помогает охладить спрос и сократить инфляционное давление. Однако такие меры требуют времени: эффект от повышения ставки может проявиться через 12 месяцев, примерно тогда замедление потребления станет ощутимым», — оценила эффективность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Хандошко.

Повышение ключевой ставки является важным инструментом контроля инфляции, но имеет свои пределы — показатель в диапазоне 23-25 процентов позволит ограничить спрос, и, чтобы повлиять на рост цен, регулятор не будет смягчать ДКП большую часть следующего года, предположила эксперт.

По данным Росстата, резкое ускорение инфляции в декабре приведет к тому, что по итогам 2024 года рост цен составит 10,1 процента. За неделю с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35 процента. В среднем за последние 12 лет в 50-ю неделю года цены росли на 0,18 процента, то есть в два раза медленнее. Максимум был достигнут в 2014 году — 0,37 процента.