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09:28, 19 декабря 2024Экономика

В России приготовились к инфляции выше десяти процентов

MMI: из-за ситуации в декабре инфляция по итогам 2024 года превысит 10 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Резкое ускорение инфляции в декабре приведет к тому, что по итогам 2024 года рост цен составит 10,1 процента. Об этом со ссылкой на последние данные Росстата пишет Telegram-канал MMI.

За неделю с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35 процента. В среднем за последние 12 лет в 50-ю неделю года цены росли на 0,18 процента, то есть в два раза медленнее. Максимум был достигнут в 2014 году — 0,37 процента.

При этом в предыдущие две недели рост цен находился в районе 0,5 процента, поэтому, отмечают авторы канала, за весь декабрь можно готовиться к инфляции в районе 1,9 процента.

Две недели назад советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, который создал MMI, но оставил канал своей команде после перехода на должность в регуляторе, признавал, что октябрьский прогноз по росту цен на 8-8,5 процента будет существенно превышен. По его словам, инфляция, скорее всего, выйдет за пределы девяти процентов.

Накануне сообщалось, что в декабре инфляционные ожидания россиян достигли 13,9 процента, что стало максимумом с начала года. При этом наблюдаемая инфляция увеличилась до 15,9 процента.

Рост цен и инфляционные ожидания входят в список главных факторов, на которые ориентируется Банк России при решении по ключевой ставке. Большинство экспертов полагают, что разгон инфляции заставит ужесточить денежно-кредитную политику до 23 процентов, хотя ряд аналитиков видят возможность роста ставки до 25 процентов.

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