Инфляционные ожидания россиян вышли на очередной максимум

«ИнФОМ»: инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,9 процента

Если в ноябре 2024 года инфляционные ожидания жителей России составляли 13,4 процента, то в декабре они выросли до 13,9 процента. Такие результаты показал опрос проведенный «ИнФОМ» для Банка России.

Это оказалось максимальным значением с декабря 2023 года.

Что касается наблюдаемой инфляции, то она в последний месяц года выросла до 15,9 процента. В ноябре речь шла 15,3 процента, а в сентябре о 14,4 процента. Россияне без сбережений оценили наблюдаемую инфляцию в 16,9 процента. А те, кто может похвастаться их наличием — в 14,4 процента.

Между тем исследование проведенное учеными Российской академии наук показало, что лишь десять процентов жителей РФ полагают, что Центральный банк сможет понизить инфляцию, манипулируя ключевой ставкой. Кроме того, 16 процентов допустили, что такими методами удастся не допустить экономического кризиса.

Кроме того, есть прогнозы, что к концу 2024 года инфляция в России может дойти до двузначных величин. Например, до 10-11 процентов.