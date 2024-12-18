Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 18 декабря 2024Экономика

Инфляционные ожидания россиян вышли на очередной максимум

«ИнФОМ»: инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если в ноябре 2024 года инфляционные ожидания жителей России составляли 13,4 процента, то в декабре они выросли до 13,9 процента. Такие результаты показал опрос проведенный «ИнФОМ» для Банка России.

Это оказалось максимальным значением с декабря 2023 года.

Что касается наблюдаемой инфляции, то она в последний месяц года выросла до 15,9 процента. В ноябре речь шла 15,3 процента, а в сентябре о 14,4 процента. Россияне без сбережений оценили наблюдаемую инфляцию в 16,9 процента. А те, кто может похвастаться их наличием — в 14,4 процента.

Между тем исследование проведенное учеными Российской академии наук показало, что лишь десять процентов жителей РФ полагают, что Центральный банк сможет понизить инфляцию, манипулируя ключевой ставкой. Кроме того, 16 процентов допустили, что такими методами удастся не допустить экономического кризиса.

Кроме того, есть прогнозы, что к концу 2024 года инфляция в России может дойти до двузначных величин. Например, до 10-11 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

      Мужчина разгромил арендованный на Airbnb дом и разрисовал стены ритуальными надписями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше