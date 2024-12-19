В Алеппо вспыхнул сильный пожар

Al Watan: в сирийском Алеппо загорелся международный стадион

В сирийском городе Алеппо загорелся крупнейший в стране стадион. Об этом сообщает Al Watan.

По предварительным данным, пожар мог начаться в результате поджога.

Ранее стало известно о возгорании во дворце сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске. Пожар вспыхнул после захода в него боевиков и полного разграбления. В сети появились кадры кадры разграбленного дворца бывшего сирийского лидера.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента.