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01:52, 19 декабря 2024Мир

В Алеппо вспыхнул сильный пожар

Al Watan: в сирийском Алеппо загорелся международный стадион
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: SANA / Handout / Reuters

В сирийском городе Алеппо загорелся крупнейший в стране стадион. Об этом сообщает Al Watan.

По предварительным данным, пожар мог начаться в результате поджога.

Ранее стало известно о возгорании во дворце сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске. Пожар вспыхнул после захода в него боевиков и полного разграбления. В сети появились кадры кадры разграбленного дворца бывшего сирийского лидера.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента.

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