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05:08, 19 декабря 2024Мир

В Финляндии конфисковали летевший в Россию частный самолет

В Финляндии из-за обхода санкций задержали летевший в Россию частный самолет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press

В аэропорту Хельсинки по подозрению в нарушении санкций конфисковали частный самолет Beechcraft, летевший из Литвы в Россию. Об этом сообщает литовская радиокомпания LRT.

Утверждается, что зарегистрированное в Литве судно направлялось в Псков через воздушное пространство в Латвии. В Финляндии самолет остановился для дозаправки, однако вскоре он был задержан, так как местных чиновников насторожил подозрительный маршрут самолета.

Отмечается, что самолет до этого был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу, который сообщил, что купил его для своих родственников в качестве посредника. «Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — сказал он, позже подав жалобу в финскую прокуратуру.

Ранее в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти состоялись митинги в поддержку открытия границ с Россией. Протестующие потребовали пересмотреть решения Государственного Совета о закрытии восточной границы и возобновить работу пунктов пропуска.

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