В ФСБ рассказали о поиске со спецслужбами Узбекистана соучастников подрыва генерала

ФСБ и спецслужбы Узбекистана ищут соучастников подрыва генерала Кириллова

ФСБ России и спецслужбы Узбекистана совместными усилиями устанавливают возможных соучастников теракта, совершенного против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия по поиску сообщников преступления спецслужбы обеих стран проводят в тесном взаимодействии. В ведомстве отметили активное содействие со стороны узбекских коллег в установлении обстоятельств подрыва, жертвами которого стали Кириллов и Поликарпов.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, которого следствие считает исполнителем теракта.

О его задержании стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.