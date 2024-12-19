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20:10, 19 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве российского генерала арестовали на два месяца

Суд арестовал обвиняемого в подрыве генерала Кириллова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Басманный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, обвиняемого в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и предоставили видео с заседания.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения. Курбанов отправлен в СИЗО на два месяца.

На кадрах виден подсудимый в металлической клетке.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

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