Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

Арестованному за подрыв генерала Кириллова вменили 3 статьи УК РФ

Обвиняемого в подрыве российского генерала арестовали на два месяца

Начало событий в новости Обвиняемого в подрыве российского генерала арестовали на два месяца

Следователи вменили три статьи Уголовного кодекса России гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который арестовал фигуранта дела.

Из материалов уголовного дела следует, что Курбанова обвиняют по статьям 205 (Теракт), 221.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Басманный суд Москвы арестовал Курбанова на два месяца.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

