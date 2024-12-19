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20:42, 19 декабря 2024Силовые структуры

Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

Арестованному за подрыв генерала Кириллова вменили 3 статьи УК РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемого в подрыве российского генерала арестовали на два месяца
Ахмаджон Алижон угли Курбонов

Ахмаджон Алижон угли Курбонов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следователи вменили три статьи Уголовного кодекса России гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, обвиняемому в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который арестовал фигуранта дела.

Из материалов уголовного дела следует, что Курбанова обвиняют по статьям 205 (Теракт), 221.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Басманный суд Москвы арестовал Курбанова на два месяца.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

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