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08:30, 19 декабря 2024Россия

В Госдуме прокомментировали активизацию «Радиостанции Судного дня»

Картаполов: сообщения с радиостанции УВБ-76 были проверкой ее работоспособности.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил активизацию таинственной радиостанции УВБ-76, также известной как «жужжалка». Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По его словам, прозвучавшие сообщения на частоте станции были лишь проверкой ее работоспособности. В связи с этим депутат призвал не нагнетать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет».

Также Картаполов раскрыл, что у УВБ-76 действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, однако она не связана с российскими силами ядерного сдерживания. «Поверьте мне, ни к какой системе "Периметр", равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет», — заявил он.

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

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