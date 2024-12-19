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14:09, 19 декабря 2024Экономика

В Москве морозы сменятся ледяным дождем

В столицу придут ледяной дождь и мокрый снег
Мария Черкасова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В столице ночные морозы сменятся ледяным дождем, говорится на сайте mos.ru.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 четверга, 19 декабря, до 18:00 пятницы, 20 декабря, в городе возможен ледяной дождь, гололед и мокрый снег. На дорогах образуется гололедица.

Жителей столицы предупреждают о возможных затруднениях движения транспорта, росте аварийных ситуаций, повреждениях линий электропередачи, повалах деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В ночь на 19 декабря в столичный регион пришли первые 20-градусые морозы. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, минимум температуры дня составил минус 15,6 градуса. На других метеостанциях столицы минимальная температура менялась от минус 13,8 градуса на Балчуге до минус 18,5 градуса в Бутове.

В Новой Москве, в Михайловском термометры показали минус 20,4 градуса. Из-за морозов в столице было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы, которые также называют алмазной пылью или осадками ясного неба.

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