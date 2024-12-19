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08:33, 19 декабря 2024Экономика

В Москве выпала алмазная пыль

Синоптик Тишковец: в Москве выпали ледяные иглы и снежные кристаллы
Мария Черкасова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве и регионе в ночь на четверг, 19 декабря, на фоне малооблачной погоды и 20-градусных морозов было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы и снежные кристаллы, которые также называют «алмазной пылью» или «осадками ясного неба». Об этом в Telegram-канале рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Речь идет о твердых осадках, выпадающих из высоких перистых облаков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе — они сверкают ночью в свете луны или фонарей. Нередко ледяные иглы образую красивые светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо.

Чаще всего это явление наблюдается в Антарктике и Арктике, но может возникать везде при температуре воздуха ниже минус 10-15 градусов. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва.

Ранее в ночь на четверг в столичном регионе были зафиксированы морозы до минус 20 градусов, впервые с начала зимы.

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