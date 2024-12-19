В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

«Метриум»: площадь квартир бизнес-класса в Москве упала на 4 квадратных метра

В ноябре 2024 года средняя площадь новых квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве составила 57,5 квадратного метра, при этом в декабре 2023 года она составляла 61,6 квадратного метра. За год площадь помещений в новостройках бизнес-класса в среднем сократилась на четыре квадратных метра. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

В остальных сегментах на первичном рынке площадь помещений практически не изменилась. В массовом сегменте она составила около 45 квадратных метров, в премиум-классе — 79 квадратных метров. Квартиры элитного и делюкс-сегментов в среднем по площади выросли со 144 до 146 квадратных метров.

Тем временем в декабре цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве, доступной для покупки на вторичном рынке и находящейся в 15-минутной доступности от метро, составила 6,2 миллиона рублей.