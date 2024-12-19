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11:42, 19 декабря 2024Экономика

Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

Эксперт Новикова: цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве равна 6,2 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2024 года цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве, доступной для покупки на вторичном рынке и находящейся в 15-минутной доступности от метро, равна 6,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвала эксперт рынка недвижимости столицы и руководитель «СфераLika|Broker» Анжелика Новикова.

Речь идет о недвижимости площадью 31 квадратный метр, расположенной в Новой Москве в доме 1973 года постройки, ближайшая станция метро — «Кокошкино» (МЦД-4). Напротив, наиболее дорогая однокомнатная квартира Москвы в пешей доступности от метро выставлена на продажу за 55 миллионов рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект площадью 45 «квадратов» неподалеку от станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии.

Днем ранее стало известно, что стоимость самой дешевой доступной для покупки на данный момент комнаты в Петербурге составила 1,15 миллиона рублей.

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