Названа цена самой дешевой комнаты в Петербурге

Риелтор Кузнецова: цена самой дешевой комнаты в Петербурге равна 1,15 млн рублей

Цена самой дешевой доступной для покупки на данный момент комнаты в Петербурге равна 1,15 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвала юрист-риелтор из Санкт-Петербурга Ольга Кузнецова.

Речь идет о недвижимости, расположенной в Петродворцовом районе на первом этаже пятиэтажного дома 1970 года постройки. Ее площадь — 10,4 квадратных метра.

Напротив, самая дорогая комната метражом 14,6 «квадрата» выставлена на продажу в Петроградском районе в доме 1911 года постройки на Каменноостровском проспекте — одной из самых престижных улиц города. Собственник лота просит за его покупку 9,5 миллиона рублей. Всего на рынке комнат в ноябре было представлено 2,7 тысячи вариантов. Среднюю стоимость объекта данного вида жилья эксперт оценила в 2,6 миллиона рублей.

Ранее в декабре стало известно, что цена самой дешевой «первички» в Сочи составила 10,2 миллиона рублей.