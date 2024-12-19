В России появятся меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

Минтранс разработает меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

Минтранс совместно с судоходным сообществом планирует разработать комплекс мер, которые обеспечат предотвращение крушений нефтетанкеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Романа Старовойта.

Он отметил, что Ространснадзор проводит расследование недавно произошедшей в Керченском проливе трагедии с двумя танкерами. «По результатам планируем совместно с судоходным сообществом разработать взвешенный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение подобных ситуаций в будущем», — рассказал Старовойт.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. В результате нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

Ранее эколог Сергей Болотин заявил, что мазут, который залег на дне моря после столкновения танкеров, постепенно будет переработан имеющимися в экосистеме бактериями.