Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 19 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе экс-начальника инспекции УФСИН осудили за взятки от подчиненных

В Забайкальском крае суд приговорил экс-начальника инспекции УФСИН за взятки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Забайкальском крае суд приговорил бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН к девяти годам колонии общего режима за получение взяток от подчиненных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину лишили специального звания «полковник внутренней службы». Его признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он в содеянном не сознался.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 годы экс-чиновник требовал от 22 подчиненных передать ему часть премии по итогам работы. Некоторым из них он говорил, что деньги пойдут на нужды учреждения. В действительности всеми средствами он распорядился по своему усмотрению. Таким образом осужденный заполучил не менее полумиллиона рублей.

Ранее стало известно, что полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

      В России появятся меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

      В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

      Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

      В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

      Путин дал оценку системам ПВО в Киеве

      Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

      В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

      Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

      Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с Орешником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше