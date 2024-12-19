В российском регионе экс-начальника инспекции УФСИН осудили за взятки от подчиненных

В Забайкальском крае суд приговорил экс-начальника инспекции УФСИН за взятки

В Забайкальском крае суд приговорил бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН к девяти годам колонии общего режима за получение взяток от подчиненных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину лишили специального звания «полковник внутренней службы». Его признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он в содеянном не сознался.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 годы экс-чиновник требовал от 22 подчиненных передать ему часть премии по итогам работы. Некоторым из них он говорил, что деньги пойдут на нужды учреждения. В действительности всеми средствами он распорядился по своему усмотрению. Таким образом осужденный заполучил не менее полумиллиона рублей.

Ранее стало известно, что полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний.

