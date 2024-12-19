В российском регионе уничтожили семь беспилотников ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области уничтожили семь беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в Таганроге, еще один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, отметил врио губернатора.

Днем 18 декабря Слюсарь сообщил, что ПВО сбила 10 ракет ВСУ над Ростовской областью. В результате ракетного удара в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. Еще один фрагмент обнаружили во дворе домовладения на улице Карла Маркса.