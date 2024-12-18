Появились подробности ракетного удара ВСУ по российскому региону

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила 10 ракет ВСУ над Ростовской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Подробности удара по российскому региону сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он написал, что в хуторе Малая Каменка из-за падения фрагментов сбитой ракеты загорелся жилой дом. На место уже прибыли спасатели.

Осколки также повредили окна в доме, который находится на улице Речной. Во дворе домовладения был обнаружен фрагмент ракеты, место падения оцепили. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о типе вооружения, которое применялось для удара, в настоящий момент отсутствует.

О начале ракетного удара по Ростовской области ранее сообщал Слюсарь. По его словам, изначально системы ПВО сбили три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска.