Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 18 декабря 2024Россия

Появились подробности ракетного удара ВСУ по российскому региону

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила 10 ракет ВСУ над Ростовской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Подробности удара по российскому региону сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он написал, что в хуторе Малая Каменка из-за падения фрагментов сбитой ракеты загорелся жилой дом. На место уже прибыли спасатели.

Осколки также повредили окна в доме, который находится на улице Речной. Во дворе домовладения был обнаружен фрагмент ракеты, место падения оцепили. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о типе вооружения, которое применялось для удара, в настоящий момент отсутствует.

О начале ракетного удара по Ростовской области ранее сообщал Слюсарь. По его словам, изначально системы ПВО сбили три ракеты из четырех, одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

      Россиянин запер супругу и сына в доме из-за конфликта и пустил туда газ

      Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

      В России начали продавать интимную смазку со вкусом холодца с хреном и селедки под шубой

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше