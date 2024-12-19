В Совфеде поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД в России

Профильный комитет СФ поддержал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Комитет Совфеда Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон, который увеличивает штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РИА Новости.

Документ увеличивает штрафы за нарушение скоростного режима. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час будут наказывать штрафом в размере 750 рублей (сейчас сумма взыскания составляет 500 рублей), за превышение скорости от 40 до 60 километров в час штраф составит от 1500 до 2000 рублей (сейчас от 1000 до 1500), за превышение от 60 до 80 километров в час сумма взысканий увеличится почти на 100 рублей и составит от 3000 до 3750 рублей. В случае если водитель превысил скоростной режим на величину более чем 80 километров в час, сумма штрафа составит 7500 рублей.

Оплатить штраф за нарушение скорости можно будет в течение 30 дней только со скидкой 25 процентов — в настоящий момент у водителей есть возможность оплатить денежное взыскание с 50-процентной скидкой за 20 дней.

Закон также подразумевает увеличение суммы штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования. Кроме того, в России также вырастут штрафы за выезд на встречную полосу, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за несоблюдение требований разметки, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств и за движение по обочинам.

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в разговоре с «Лентой.ру» ранее заявлял, что увеличение штрафов за нарушение ПДД может помочь сократить количество нарушителей и сделать дороги безопаснее.