В Госдуме объяснили планы увеличить штрафы за нарушение ПДД в России

Депутат Ефимов: в РФ повышают штрафы за нарушение ПДД, чтобы снизить смертность

Увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) может помочь сократить количество нарушителей и сделать дороги безопаснее, считает член Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, который предполагает повышение штрафов за нарушение ПДД в среднем в полтора раза. Речь идет о статьях 12-й главы КоАП. Изменения были предложены правительством РФ в рамках поправок к законопроекту о повышении штрафа за езду без ОСАГО. В случае принятия документа изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

«Задайте россиянам вопрос: они хотят быть искалеченными на дорогах? Уверен, 100 процентов скажут, что нет. (...) Надо соблюдать правила дорожного движения. Посмотрите, легковые машины то влетают в остановки, то не справляются с управлением, то сидят выпивши, то чем-то накачанные. Сколько стоит жизнь? Кто не нарушает закон, к тому не применяется никаких санкций. А пока некоторые правила не действуют на людей, санкции нужны такие, чтобы исключать дальнейшее нарушение правил», — поделился депутат.

Кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.

