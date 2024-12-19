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12:57, 19 декабря 2024Силовые структуры

Ветеран ФСБ увидел в подрыве генерала Кириллова украинский след

Ветеран ФСБ Филатов: в подрыве генерала Кириллова виден украинский след
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова виден украинский след. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы "Альфа"» Алексей Филатов.

По его словам, то, что около подъезда в снежную погоду находился самокат, должно насторожить, ведь сезон закончился. «Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», — отметил Филатов.

Утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел генерал-лейтенант Кириллов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подрыве генерала Кириллова.

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