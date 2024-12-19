Задержание подозреваемого в подрыве генерала Российской армии попало на видео

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

Начало событий в новости Подозреваемого в подрыве генерала Российской армии привезли на место преступления

ФСБ показала видео задержания гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова и его помощника. Кадры опубликовало РИА Новости.

На видео силовики забегают в здание и кладут всех присутствующих на пол. Затем показано, как подозреваемый сидит на земле.

Ранее сообщалось, что Курбанова привезли на место преступления для следственных действий.

О задержании фигуранта стало известно утром 18 декабря. Он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил на электросамокате и припарковал его возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.