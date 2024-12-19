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09:15, 19 декабря 2024Спорт

Вратарю ПСЖ наложили швы после удара шипами бутсы в лицо

Вратарю ПСЖ Доннарумме наложили десять швов после удара шипами бутсы в лицо
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу против «Монако». Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в начале первого тайма. Защитник «Монако» Стефан Синго случайно попал Доннарумме по лицу шипами бутсы и распорол ему правую щеку. Итальянский вратарь не смог продолжить игру и был заменен на россиянина Матвея Сафонова.

Позднее стало известно, что Доннарумме наложили десять швов на место порезов. Фото игрока с зашитой щекой опубликовал RMC Sport.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ПСЖ. Российский полузащитник монегасков Александр Головин результативными действиями не отметился.

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