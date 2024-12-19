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12:14, 19 декабря 2024Экономика

Юань обошел иену по популярности в SWIFT

SWIFT: юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах. Об этом со ссылкой на данные международной системы SWIFT сообщает Frank Media.

Китайская валюта обошла иену — ее доля в глобальных платежах выросла с 2,93 до 3,89 процента. Популярность иены же снизилась с 3,91 до 3,44 процента.

Самыми востребованными в международных расчетах остаются доллар США (его доля выросла с 47,04 до 47,68 процента), евро (популярность снизилась до 22,29 процента) и фунт стерлингов (стал менее популярен, до 7,27 процента).

Эксперты предполагают, что власти Китая могут понизить курс юаня в рамках борьбы с политикой повышенных пошлин, к которым собрался прибегнуть избранный президент США Дональд Трамп. Падение юаня может обеспечить снижение цен на китайский экспорт, а значит, и смягчить влияние пошлин.

Торги китайской валютой в РФ стали постепенно перемещаться на внебиржевой рынок, а ее продажа и покупка на Мосбирже стабильно сокращаются. В ноябре совокупный объем торгов китайской валютой превысил восемь триллионов рублей, что больше предыдущего годового максимума, достигнутого в августе (7,9 триллиона), хотя на результат повлияло существенное падение курса рубля.

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