Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

В Австралии акула решила пообедать крокодилом и попала на видео

Жительница Австралии засняла на видео акулу, которая решила пообедать крокодилом. Ролик публикует USA Today.

Необычный случай попал на видео благодаря Элис Бэдуэлл, которая прогуливалась по пляжу в городке Нхулунбай 13 декабря. Бедуэлл заметила лежащего в воде брюхом вверх крокодила и достала камеру. Внезапно рядом с бездыханным хищником появилась акула, она подплыла к нему и схватила за голову. Немного помотав жертву в воде, акула утащила тушу под воду, чтобы полакомиться им на глубине.

Ранее в США велосипедистка стала свидетельницей того, как аллигатор растерзал питона. Когда она оказалась рядом, аллигатор на ее глазах пожирал обмякшего питона, который по-прежнему обвивался вокруг его тела.