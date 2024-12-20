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10:32, 20 декабря 2024Из жизни

Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

В Австралии акула решила пообедать крокодилом и попала на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жительница Австралии засняла на видео акулу, которая решила пообедать крокодилом. Ролик публикует USA Today.

Необычный случай попал на видео благодаря Элис Бэдуэлл, которая прогуливалась по пляжу в городке Нхулунбай 13 декабря. Бедуэлл заметила лежащего в воде брюхом вверх крокодила и достала камеру. Внезапно рядом с бездыханным хищником появилась акула, она подплыла к нему и схватила за голову. Немного помотав жертву в воде, акула утащила тушу под воду, чтобы полакомиться им на глубине.

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