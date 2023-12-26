Гигантский аллигатор растерзал питона и попал на видео

В США гигантский аллигатор растерзал питона на глазах у велосипедистки

В США велосипедистка стала свидетельницей того, как аллигатор растерзал питона. Об этом сообщает Daily Mail.

Элисон Джослин, атлетка, велосипедистка и фотограф-любитель, отправилась на велосипедную тренировку в Национальный парк Эверглейдс в штате Флорида. Там ей по счастливой случайности удалось снять финал невероятной схватки между питоном и гигантским трехметровым аллигатором, которые дрались в болоте. Когда Джослин оказалась рядом, аллигатор на ее глазах пожирал обмякшего питона, который по-прежнему обвивался вокруг его тела.

После поездки она выложила фото и видео в своих социальных сетях и подписала серию материалов: «Теперь терроризировать Эверглейдс будет меньше питонов». Джослин также отметила, что на видео аллигатор кажется медлительным, и предположила, что это может быть связано с низкими температурами во Флориде или с тем, что питон успел укусить аллигатора за мягкую шкуру возле пасти, причинив ему боль, или же с усталостью рептилии от схватки.

Питоны — инвазивный вид во Флориде. Они оказывают пагубное воздействие на хрупкую экосистему Эверглейдс. Хотя питоны не ядовиты и не представляют непосредственной опасности для человека, они охотятся на аборигенные виды, включая енотов и опоссумов. Комиссия по рыболовству и дикой природе Флориды, постановила животные должны быть «гуманно истреблены на месте» в момент отлова.

В 2018 году сообщалось, что темные тигровые питоны двинулись в направлении густонаселенных областей штата и все чаще встречаются за пределами Эверглейдса.

