Гигантские питоны из болот Флориды направились к городам

Темные тигровые питоны, расплодившиеся в болотах на юге американского штата Флорида, движутся к густонаселенным областям полуострова. Об этом сообщает WBBH/WZVN.

Если прежде гигантские змеи селились преимущественно в национальном парке Эверглейдс и его непосредственных окрестностях, то теперь они стали появляться ближе к городам, располагающимся на юго-западе Флориды. По словам биолога Джо Василевки (Joe Wasilewski), питоны уже заняли западное побережье полуострова. «И я боюсь, что они продолжат распространяться», — отметил биолог.

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Жительница округа Ли Сара Робинсон (Sarah Robinson) рассказала, что ее знакомые часто публикуют в Facebook фотографии питонов, замеченных в местах, где те прежде не встречались. «У меня есть маленький той-пудель, и я очень беспокоюсь из-за этого, потому что питоны пожирают все на своем пути», — заявила Дайан Черноу (Diane Chernow) из города Форт-Майерс.

Длина типичного представителя этого вида змей составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра. Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии и попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось.

Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. С прошлого года таким образом удалось истребить более 850 особей.

В марте сообщалось, что американские исследователи обнаружили темного тигрового питона длиной 3,35 метра, проглотившего белохвостого оленя, который весил больше него. Это первый случай такого рода, известный науке.

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