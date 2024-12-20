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04:30, 20 декабря 2024Наука и техника

Apple попросит помощи в Китае у создателя TikTok

Apple намерена запустить ИИ в Китае с помощью Tencent или ByteDance
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американская корпорация Apple начала переговоры с китайским компаниями Tencent и ByteDance о запуске в регионе функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

В конце года Apple запустила на ряде рынков нейросеть Apple Intelligence, которая работает при поддержки чат-бота ChatGPT. Однако в Китае сервис от OpenAI не функционирует, поэтому компания намерена запустить свою нейросеть с помощью местных провайдеров.

В числе прочих неназванный источник Reuters указал ByteDance — китайскую корпорацию, в том числе известную созданием и поддержанием соцсети с короткими видео TikTok. Также корпорация Тима Кука может попросить помощи у фирмы Tencent.

Если стороны договорятся, то Apple получит право использовать модели искусственного интеллекта китайских партнеров, которые разрешены в регионе. При этом инсайдер заметил, что переговоры находятся на очень ранней стадии, и ждать скорого запуска ИИ-функций от Apple в Китае не стоит.

Аналитики агентства отметили, что дружба с Apple выгодна китайским партнерам в условиях стремительно растущего рынка ИИ. Однако и компания Тима Кука заинтересована в скором запуске Apple Intelligence в стране, как как ее смартфоны невыгодно смотрятся без поддержки нейросетей на фоне конкурентных моделей.

В начале декабря журналисты издания Telecoms Tech News заявили, что Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не запустит ИИ в Китае.

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