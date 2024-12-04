Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 4 декабря 2024Наука и техника

Apple может потерять китайский рынок из-за ИИ

Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не договорится с Китаем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Компания Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не решит проблемы с Китаем. Об этом сообщает издание Telecoms Tech News.

В материале говорится, что корпорация испытывает трудности с продажами смартфонов из-за того, что проигрывает конкуренцию китайским производителям. Так, в 2023 году бизнес в Китае принес 17 процентов от общего дохода Apple, но продажи упали на 8 процентов.

По оценке аналитика Дашвинджит Каур, Apple испытывает проблемы в том числе из-за того, что не в полной мере использует преимущества искусственного интеллекта (ИИ). Так, компания до сих пор не получила разрешение на запуск нейросети Apple Intelligence в Китае, что, по мнению автора, тормозит продвижение iPhone в регионе. «Напротив, отечественные производители быстро развивают свои возможности в области ИИ и уже договорились с властями», — отметила Каур.

В материал говорится, что нейросеть Apple в том числе состоит из чат-бота ChatGPT от OpenAI, но компания не может получить разрешение на работу сервиса в Китае. В итоге IT-гиганту либо придется отказаться от запуска ИИ, либо договориться с местным поставщиком подобных услуг — Baidu, ByteDance или другой компанией.

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

«Результаты "регуляторной навигации" Apple могут создать важные прецеденты для других, желающих получить доступ к крупнейшему в мире рынку телекоммуникаций», — подчеркнула автор.

Ранее аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 15 самым популярным смартфоном в мире. В топ-3 по продажам также попали iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы находимся в состоянии необъявленной войны». Такер Карлсон на фоне Кремля анонсировал интервью с Сергеем Лавровым

      Джулия Фокс пришла на премию в прозрачном платье

      Россиян предупредили об уловках застройщиков

      Продававшего орехи и фрукты москвича обвинили в содействии терроризму

      В Европе разрешили охотиться на волков после нападения на пони фон дер Ляйен

      В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

      Россиян предупредили об опасных комнатных растениях

      БДСМ-госпожа рассказала о любимом извращении престарелого епископа

      Apple может потерять китайский рынок из-за ИИ

      Жителей Индии возмутило высказывание Гейтса о «лаборатории для проб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше