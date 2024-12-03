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14:30, 3 декабря 2024Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны в мире

CR: iPhone 15 оказался самым продаваемым смартфоном в конце 2024 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Imago / Onemorepicture / Thorsten / Globallookpress.com

Устройства американского бренда Apple возглавили топ-3 самых продаваемых смартфонов в последнем квартале. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research (CR).

Самым популярным гаджетом оказался iPhone 15. Уточняется, что на устройство 2023 года выпуска пришлось 3 процента всех продаж за квартал. На втором месте разместили iPhone 15 Pro Max, на третьем — iPhone 15 Pro. Таким образом, телефоны Apple заняли весь топ-3.

Ниже расположились недорогие девайсы от Samsung — Galaxy A15 5G и Galaxy A15 4G заняли четвертое и пятое места соответственно. Затем в списке находятся iPhone 14, Xiaomi Redmi 13C, Samsung Galaxy A05, Galaxy S24 и Ultra Galaxy S24. Ни одного смарфтона Apple 2024 года выпуска в топ не попало.

Аналитики Counterpoint Research отметили, что пользователи стали чаще приобретать дорогие смартфоны — особенно бренда Apple. Это связано со скидками и акциями, а также возможностью сдать старый телефон и получить скидку на новый. Также они обратили внимание на успех моделей американского бренда 2023 года, что связано с популярностью условно старых аппаратов на многих рынках.

В конце ноября аналитики CIRP выяснили, что корпорация Apple чаще продает доступные смартфоны, чем дорогие. Так, на iPhone 16 и другие стартовые девайсы в 2024 году пришлось 42 процента продаж.

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