Названы лучшие смартфоны 2024 года

Samsung Galaxy S24 Ultra был признан смартфоном года по версии блогера Браунли

Популярный IT-блогер Маркес Браунли, который имеет почти 20 миллионов подписчиков на YouTube, выбрал главные смартфоны 2024 года. Ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Браунли назвал флагман Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим телефоном года. По словам специалиста, устройство может показаться скучным, так как не имеет необычных особенностей, вроде складной конструкции. «Однако у него отличный экран, отличная батарея, отличные камеры», — подчеркнул блогер. Galaxy S24 Ultra также победил в номинации «Лучший большой смартфон».

Лучшим маленьким телефоном автор назвал iPhone 16, который имеет 6,1-дюймовый дисплей и легко помещается в одной руке. В категории «Лучшая камера» победил iPhone 16 Pro, «Лучшее соотношение цены и качества» — Nothing Phone 2a, «Лучший аккумулятор» — Red Magic 10 Pro, «Лучший дизайн» — Huawei Mate XT.

Маркес Браунли похвалил создателей Google Pixel 9 Pro Fold за лучшие инновации. Google Pixel 9 Pro Fold автор назвал главным складным смартфоном года. Провалом 2024 года Браунли посчитал Asus Zenfone 11 Ultra.

Год назад блогер Маркес Браунли выбрал Google Pixel 8 лучшим смартфоном 2023-го. Специалист назвал аппарат от Google практически идеальным смартфоном.