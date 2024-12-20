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10:09, 20 декабря 2024Экономика

Близость кризиса финансовой системы России оценили

АКРА: близость кризиса финсистемы России оказалась максимальной с начала года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Значение индекса Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), оценивающего близость финансовой системы России к кризису, выросло 17 декабря до максимальных с февраля 2,184 пункта. О достигнутых им максимумах почти за год сообщает РБК.

Как следует из публикации, рост показателя связан с волатильностью курса, инфляцией и разницей ставок на финансовом рынке. Согласно методике АКРА, граница перехода системы в состояние кризиса соответствует 2,5 пункта.

Публикация рейтинга, рассчитываемого по актуализированной методике, возобновилась в ежедневном режиме с 26 апреля 2023 года. До этого его корректировали по рабочим дням c 12 декабря 2016 года по 18 марта 2022 года, отмечается на сайте АКРА.

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Как рассказал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, за последний месяц рост значения индекса составил 0,847 пункта. Он ускорился после 21 ноября, когда Минфин США ввел санкции в отношении более чем 50 российских банков, среди которых был важный для расчетов за экспорт Газпромбанк.

«Значимый прирост индекса сложно объяснить шумом или случайными колебаниями показателей, как вряд ли его полностью можно приписать и влиянию ноябрьских санкций. Значение, судя по всему, имели и выросшая потребность банков в исполнении нормативов, и рост асимметрии информации о качестве заемщиков, а также, вероятно, рост неопределенности в фундаментальных ценах финансовых активов», — приводит издание комментарий аналитика.

Ранее об опасности экономического спада и обвала инвестиций предупредили эксперты российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), по словам которых текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риски, связанные в том числе с тем, что на фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек. В ЦМАКП указывали, что для предотвращения перехода российской экономики к снижению ВВП ключевая ставка к середине 2025 года должна опуститься примерно до 15-16 процентов.

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