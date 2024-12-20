Девушка увидела подарок жениха-миллионера его матери и расстроилась

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, пожаловалась, что разочарована рождественским подарком своего жениха-миллионера. Ее историю, опубликованную в соцсетях, пересказало издание Mail Online.

Девушка рассказала, что случайно узнала, какие подарки ее жених приготовил для своих близких. По ее словам, мужчина решил подарить своей сестре и невесте одинаковые толстовки, а матери — ювелирное изделие люксового бренда.

Как считает девушка, ее жених специально не дарит ей дорогие подарки, чтобы не вызвать гнев матери, к которой он очень привязан. Она также добавила, что ранее ее будущая свекровь хвасталась тем, что смогла добиться расставания сына с его предыдущей партнершей.

В комментариях к посту многие пользователи поддержали девушку и предположили, что настоящая проблема не в подарках, а в неспособности мужчины установить границы в отношениях с матерью. Некоторые посоветовали пересмотреть отношения с таким партнером: «Лучше не будет. Тебе следовало бросить его буквально после первой встречи с его матерью», — заявил один из комментаторов.

Ранее 40-летние мужчины и женщины дали советы людям вдвое младше себя. Большинство из них призвали молодежь следить за здоровьем и особенно за зубами.