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05:00, 17 декабря 2024Забота о себе

40-летние мужчины и женщины дали важные советы людям вдвое младше себя

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Luke Porter / Unsplash

40-летние пользователи сети дали ценные советы людям вдвое младше себя. О том, что они сами хотели бы знать в молодости, мужчины и женщины рассказали на форуме Reddit.

Большинство 40-летних пользователей форума выразили сожаление, что в молодости не уделяли достаточного внимания уходу за зубами. Они посоветовали людям младше себя не совершать подобных ошибок.

Мне чуть за 40, и я только что заплатил 35 тысяч долларов за новые зубы

StevenComedy

Пожалуйста, берегите свои зубы, иначе вы будете похожи на меня, женщину, которая постоянно беспокоится, что у нее отвалится зуб, когда ест что-то твердое

Tornadoes_427

Многие комментаторы предложили с юных лет стараться вести здоровый образ жизни.

Когда мне было 20, я думал, что непобедим. Курение, выпивка, вредная еда. Это дерьмо настигает тебя со временем. Когда я вижу, как молодой человек курит сигареты или использует вейп, мне хочется выбить их у него из рук

MyEvylTwynne
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Также пользователи посоветовали молодым людям не тратить деньги на брендовые вещи и стараться наслаждаться свободой.

Лучше быть богатым, чем выглядеть богатым, не тратьте деньги на модную ерунду. Храните свои деньги в инвестициях и банке, а не в обесценивающихся активах, таких как автомобиль.

ZealousidealDeer4531

Деньги — это еще не все, и они не сделают вас счастливыми. Если вы будете стремиться к деньгам в свои 20 лет, вы упустите такой дар, как «намеренная бедность», когда у вас нет ни денег, ни обязательств

Fiska2042

Ранее люди, не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. В частности, некоторые пользователи форума Reddit в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересы других людей при принятии важных жизненных решений.

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