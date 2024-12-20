Опрос MRB Hellas: Путин стал самым популярным иностранным политиком в Греции

Президент России Владимир Путин стал самым популярным иностранным политиком в Греции. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании MRB Hellas, сообщает TVXS.

Лучшим иностранным политиком российского лидера назвали 31,8 процента опрошенных греков. Избранный президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе с 29,8 процента положительных мнений, а на третьем месте оказался президент Франции Эммануэль Макрон с 27,7 процента голосов респондентов.

За ними в списке расположились председатель КНР Си Цзиньпин, украинский лидер Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующий президент США Джо Байден.

Ранее более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. Респонденты сочли главным приоритетом Украины завершение конфликта, а не попытку удержания территорий. Подобное мнение преобладает в польском обществе впервые с начала проведения Россией специальной военной операции.