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09:02, 20 декабря 2024Наука и техника

В Китае изобрели смартфон-хамелеон

Realme анонсировала смартфоны, меняющей цвет в зависимости от температуры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mi

Китайская корпорация Realme изобрела смартфон, который может менять цвет корпуса в зависимости от температуры. Об этом сообщает издание Android Authority.

Устройства Realme 14 Pro и 14 Pro+ анонсировали на презентации в Копенгагене (Дания). В компании заявили, что представленные устройства имеют заднюю панель-хамелеон, которая может менять цвет в зависимости от окружающей температуры.

Смартфоны были созданы совместно с компанией Valeur Designers. Так, задняя панель Realme 14 Pro может поменять цвет с жемчужно-белого на ярко-синий, когда окружающая температура упадет до 16 градусов. Соответственно, если температура станет выше 16 градусов, то корпус снова станет белым.

Новая особенность стала возможной благодаря термохромным пигментам. Однако со временем эффект смены цветов будет ослабевать из-за особенностей материалов. Считается, что задняя крышка смартфона будет способна менять цвета в течение около 12 месяцев. Эффект будет снижаться под воздействием солнечного света.

В компании не стали раскрывать точных характеристик смартфонов до полноценного релиза, однако отметив, что аппараты получат защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и IP69. Кроме того, они получат экраны, занимающие 93,8 процента площади передней панели.

В конце февраля 2023 года китайская компания Tecno анонсировала концепт смартфона с гибридной задней панелью. Она может переключаться между 1600 цветами и оттенками при попадании солнечного света.

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