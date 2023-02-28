Анонсирован смартфон-хамелеон

Tecno представила концепт смартфона с меняющей цвет задней панелью

Китайская компания Tecno анонсировала концепт смартфона с гибридной задней панелью. Об этом сообщает издание Android Authority.

Девайс был представлен на выставке MWC 2023. Концептуальный аппарат получил заднюю панель Tecno Chameleon, которая может переключаться между 1600 цветами и оттенками. По словам представителей компании, панель имеет субмикронную призму, которая рассеивает свет при попадании на заднюю поверхность смартфона.

В Tecno рассказали, что ресурс задней панели смартфона-хамелеона рассчитан на два миллиона переключений: то есть пользователь может менять цвет смартфона примерно 100 раз в сутки в течение 55 лет. Задняя панель незначительно расходует энергию аккумулятора — сравнимо с просмотром пятиминутного видео на экране телефона.

Журналисты отметили, что в 2022 году Tecno представила похожий прототип, однако в том случае аппарат имел заднюю панель под воздействием ультрафиолетового излучения. В компании не стали раскрывать, когда технологию Tecno Chameleon будут применять в смартфонах бренда.

Ранее под брендом Nokia представили телефон G22 с возможностью самостоятельного обслуживания. Девайс получил модульную конструкцию, предназначенную для упрощенного ремонта в домашних условиях.