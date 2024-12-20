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14:55, 20 декабря 2024Мир

Китай вытеснил самолет союзника США из присвоенного воздушного пространства

КНР вытеснила самолет Филиппин из спорного воздушного пространства над Скарборо
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: plavi011 / Shutterstock / Fotodom  

Китай вытеснил филиппинский самолет из присвоенного себе спорного воздушного пространства над отмелью Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщает South Chine Morning Post со ссылкой на заявление представителя береговой охраны Лю Дэцзюня.

По словам Лю, самолет С-208 «незаконно вторгся» в воздушное пространство китайского острова Хуанъянь (китайское название отмели Скарборо). «Китайская береговая охрана внимательно следила за самолетом, предупреждала его и уводила его в соответствии с законом», — рассказал он, подчеркнув, что действия филиппинской стороны «серьезно ущемляют» суверенитет Китая.

Ранее береговая охрана КНР атаковала правительственное судно Филиппин из водомета. Около 6:50 (1:50 по московскому времени) [судно китайской береговой охраны] CCG 3302 обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya, целясь прямо в навигационные антенны.

Госдепартамент США заявил о поддержке Филиппин как своего союзника, напомнив Китаю про договор о совместной обороне.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

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