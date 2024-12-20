Китай вытеснил самолет союзника США из присвоенного воздушного пространства

КНР вытеснила самолет Филиппин из спорного воздушного пространства над Скарборо

Китай вытеснил филиппинский самолет из присвоенного себе спорного воздушного пространства над отмелью Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщает South Chine Morning Post со ссылкой на заявление представителя береговой охраны Лю Дэцзюня.

По словам Лю, самолет С-208 «незаконно вторгся» в воздушное пространство китайского острова Хуанъянь (китайское название отмели Скарборо). «Китайская береговая охрана внимательно следила за самолетом, предупреждала его и уводила его в соответствии с законом», — рассказал он, подчеркнув, что действия филиппинской стороны «серьезно ущемляют» суверенитет Китая.

Ранее береговая охрана КНР атаковала правительственное судно Филиппин из водомета. Около 6:50 (1:50 по московскому времени) [судно китайской береговой охраны] CCG 3302 обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya, целясь прямо в навигационные антенны.

Госдепартамент США заявил о поддержке Филиппин как своего союзника, напомнив Китаю про договор о совместной обороне.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.