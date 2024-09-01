США напомнили Китаю о поддержке Филиппин

Госдеп США напомнил КНР о договоре об обороне при нападении на суда Филиппин

Госдепартамент США заявил о поддержке Филиппин как своего союзника, напомнив Китаю о договоре о совместной обороне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Вашингтон осуждает «опасные и ведущие к эскалации действия» Китая, «направленные против законных морских операций Филиппин в районе отмели Сабина».

Госдеп также указал, что статья IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне распространяется на вооруженные нападения на вооруженные силы и суда Филиппин в любой точке Южно-Китайского моря. США настаивают на том, что 31 августа катер морской полиции КНР в районе отмели Сабина намеренно протаранил корабль береговой охраны Филиппин.

Ранее в августе произошло столкновение китайского и филиппинского военных кораблей в Южно-Китайском море. Представитель береговой охраны Китая Ган Юй подчеркнул, что филиппинская сторона полностью несет ответственность за случившееся, и предупредил о последствиях.

В конце июля сообщалось, что США предоставят Филиппинам военную помощь в размере 500 миллионов долларов для сдерживания Китая в регионе.