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08:48, 30 июля 2024Мир

США предоставят военную помощь одной стране Азии для сдерживания Китая

AP: США выделят Филиппинам 500 млн долларов для сдерживания Китая

Фото: Basilio Sepe / Reuters

США предоставят Филиппинам военную помощь в размере 500 миллионов долларов для сдерживания Китая в регионе. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин объявит о выделении 500 миллионов долларов на военное финансирование для укрепления обороны Филиппин, так как агрессивные действия Китая в регионе не прекратятся», — передает издание.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос, в свою очередь, поблагодарил американских чиновников за визит и подчеркнул необходимость военного присутствия США «для стабильности и мира в Азии».

21 июля Китай и Филиппины договорились о возможности для Манилы проводить ротацию военных и поставлять необходимые запасы на борт ржавого филиппинского корабля Sierra Madre, находящегося в Южно-Китайском море у спорной территории — Второй отмели Томаса.

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      Дарья Устьянцева
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