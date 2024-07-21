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17:33, 21 июля 2024Мир

Китай и Филиппины договорились о статусе ржавого корабля

Reuters: КНР и Филиппины договорились о ржавом корабле в Южно-Китайском море

Фото: Erik De Castro / Reuters

Китай и Филиппины договорились о возможности для Манилы проводить ротацию военных и поставлять необходимые запасы на борт ржавого филиппинского корабля Sierra Madre, находящегося в Южно-Китайском море у спорной территории — Второй отмели Томаса. Об этом сообщает Reuters.

«Китай и Филиппины "достигли взаимопонимания по временной договоренности" относительно ротации военных и миссий по снабжению выброшенного на берег военного корабля Sierra Madre в Южно-Китайском море. Подробностей о порядке организации филиппинских миссий у Второго рифа Томаса не сообщается», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что данное решение стало возможным благодаря «откровенным и конструктивным обсуждениям» в рамках консультаций сторон.

26 апреля издание The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности предрекло войну в Азии из-за корабля Sierra Madre. По мнению издания, судно стало «эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане».

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      Дарья Устьянцева
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