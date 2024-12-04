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07:32, 4 декабря 2024Мир

Береговая охрана Китая обстреляла правительственное судно Филиппин из водомета

Береговая охрана КНР обстреляла филиппинское правительственное судно из водомета
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Xinhua / Global Look Press

Береговая охрана Китая атаковала правительственное судно Филиппин из водомета. Об этом на своей странице в социальной сети Х рассказал представитель филиппинской береговой охраны Джей Тарриэла.

«Около 6:50 (1:50 по московскому времени) [судно китайской береговой охраны] CCG 3302 обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya, целясь прямо в навигационные антенны», — сообщил он.

Это уже не первый подобный инцидент с участием кораблей Китая и Филиппин. В августе судна двух стран сталкивались в Южно-Китайском море. «Филиппинская сторона полностью несет ответственность за столкновение», — заявил представитель береговой охраны Китая Ган Юй.

Ранее Госдепартамент США заявил о поддержке Филиппин как своего союзника, напомнив Китаю о договоре о совместной обороне. Вашингтон осудил «опасные и ведущие к эскалации действия» Китая, «направленные против законных морских операций Филиппин в районе отмели Сабина».

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