Кучеров обогнал Капризова в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Капризова

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте турнира.

В активе нападающего теперь 49 очков в 28 матчах. Он забросил 14 шайб и сделал 35 результативных передач. Также 31-летний россиянин идет на втором месте в списке ассистентов.

Кучеров обошел в списке бомбардиров соотечественника из «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. На счету 27-летнего хоккеиста 48 очков в 31 матче (22 заброшенные шайбы и 26 результативных передач).

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы». Капризов в дебютном сезоне в НХЛ был признан лучшим новичком лиги.