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12:24, 20 декабря 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали изменения в системе ТЦК

Гончаренко: Минобороны Украины готовит кардинальные изменения в системе ТЦК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Минобороны Украины признали, что необходимо кардинально реформировать систему работы территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и заявили, что готовят изменения. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, готовящиеся реформы в системе ТЦК анонсировал первый заместитель министра обороны Украины, отвечая на вопрос депутата. «Замминистра сказал, что планируют реформировать систему. Посмотрим», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что «беспредел», который происходит на Украине, недопустим. Он напомнил, что в четверг, 19 декабря, в Вышгороде военкомы попытались выкурить газом водителя машины.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Вышгороде задули газом салон автомобиля с призывником внутри, после чего попытались поджечь машину. Позднее участвовавших в инциденте сотрудников полиции отстранили от работы.

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